Dennis Quaid reveló cuánta cocaína consumía en su peor momento de adicción | FOTOS

Dennis Quaid reveló cómo transcurrieron sus días cuando estaba sumido en el mundo de las drogas. A diario, el actor estadounidense solía tomar 2 gramos de cocaína antes de ingresar a rehabilitación.

En una entrevista para The Sunday Times, la estrella de 64 años indicó que se convirtió en consumidor de drogas en la década de 1980 cuando, precisamente, estaba en la cima de su carrera.

"Me gustaba la cocaína", indicó el actor y luego señaló qué le hizo cambiar el rumbo de su vida. "Tuve una de esas experiencias en las que me vi muerto y perdiendo todo lo que había trabajado toda mi vida. Así que yo mismo ingresé a rehabilitación", señaló el artista.

Pero su adicción fue más allá. Empezó a beber alcohol para que sus prácticas con la cocaína se tornaran todavía más intensas. Sin embargo, "me di cuenta de que si no cambiaba iba a estar muerto en cinco años", expresó.

La estrella hollywoodense también aludió al rompimiento matrimonial que protagonizó con Meg Ryan, en 2001. Recordemos que este episodio se dio en medio de rumores de un romance de la actriz con su compañero de reparto en 'Prueba de vida', Russell Crowe. En la entrevista, Quaid dejó a entrever que el despegue de Ryan como actriz no le gustó mucho y menos aún que se hiciera famosa.

En medio de la turbulencia, Quaid indicó que recibió la llamada del entonces presidente Bill Clinton. Él quería saber cómo estaba tras su separación.

"Cuando se anunció que me iba a divorciar, me llamó desde Air Force One. Estaba en el Atlántico justo después de que las conversaciones palestinas colapsaran. No sé cómo me encontró, pero lo hizo. Solo quería hacerme saber que estaba pensando en mí", señaló finalmente.

