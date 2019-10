Fue una relación breve, pero intensa e inolvidable. Demi Moore reveló en su autobiografía que una noche antes de casarse mantuvo un encuentro sexual con el también actor Paul Carafotes, su compañero de trabajo durante la filmación de la película ‘Choices’ en 1980.

Por aquel entonces la actriz tenía 18 años y hacía su debut en la pantalla grande. Él, por su parte, tenía 21 y la consideraba “divertida, encantadora y que estaba en una etapa de fiesta”. Así lo afirmó en una entrevista que ofreció tras las revelaciones de Moore.

De acuerdo con el actor de la serie ‘Mindhunter’, ambos mantuvieron una aventura de algunos meses con la actriz a espaldas del cantante de rock Freddy Moore.

Un día antes de que su boda, Demi llamó a Paul Cafarotes de madrugada para proponerle pasar la noche juntos. Pese a estar agotado por haber trabajado 18 horas seguidas, aceptó la propuesta y en unos minutos vio ingresar a la actriz a su casa por la escalera para incendios de su edificio con una botella de champán.

“Creo que ella solo quería tener un último hurra antes de casarse”, dijo el actor, quien habló por primera vez de su relación con la actriz y la que considera “increíble en el sexo”. “Demi era diferente a todas las otras chicas... se podía ver. Ella lo tenía, sabes. Ella tenía un poco de magia y resultó ser mucha magia al final”, contó a DailyMailTV.

La propia Demi Moore contó este episodio de su vida en su libro ‘Inside Out’, donde abordó su matrimonio con Freddy More. "La noche antes de casarnos, en lugar de trabajar en mis votos, estaba llamando a un chico que había conocido en el set de una película. Me escabullí de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”, escribió.

De acuerdo con sus palabras, ella fue infiel porque no podía enfrentar el hecho de que se iba a casar “para distraerse de lamentar la muerte de su padre". "Sentía que no había espacio para cuestionar lo que ya había en movimiento. No podía salir del matrimonio, pero podía sabotearlo”, reflexionó.