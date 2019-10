La actriz Demi Moore, de 56 años, ha llamado la atención de los medios con la reciente publicación de su libro de memorias ‘Inside out’, en el que ha revelado varios pasajes de su vida.

Pero lo que consternó a sus seguidores fue sus confesiones de haber sido vendida por su madre a un hombre por 500 dólares, cuando la actriz tenía tan solo 15 años, para que este abusara sexualmente de ella.

En el libro, la actriz de ‘Ghost’ reveló que el hombre que la violó era un amigo de su madre al que identifica como Val. Resulta que su madre, Virginia Guynes, habría facilitado el ingreso a su apartamento para que la violación sucediera.

“Fue una violación y una traición devastadora revelada por la cruel pregunta de ese hombre: ‘¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?’”, relata la actriz en sus memorias.

Con estas revelaciones, el diario de espectáculos británico The Sun presuntamente dio con la identidad del violador de la actriz y se trataría del fallecido empresario griego Basil Doumas, quien era conocido como Val.

"Inside Out", el libro de Demi Moore. (Foto: Difusión)

IDENTIFICADO

Demi Moore afirmó que Val la conoció a ella y a su madre en el restaurante 'Mirabelle’ a fines de la década de 1970, del que era copropietario junto a George Germanides.

Ella dijo que almorzaron en el ‘Mirabelle’ y que luego él comenzó a aparecer en su escuela, hasta que un día lo encontró en su departamento donde la violó.

Fue justamente Germanides quien reveló al diario británico que “su verdadero nombre era Basilio y su apodo siempre era Val. Era una especie de compañero silencioso mío desde 1974. Tenía mucho dinero”. De las acusaciones hechas por Demi, agregó: “No tengo idea. Si es verdad, es una historia triste".

Además, Basil Doumas fue un empresario que también dirigió ‘La Cage Aux Folles’, popular entre las celebridades de la época, incluidos Elton John , Sylvester Stallone y Michelle Pfeiffer.

En sus memorias, Demi Moore dice que su madre la llevaba a bares para atraer hombres. (Foto: Archivo)

NEGARON HACER COMENTARIOS

El medio intentó contactarse con la hija de Doumas, quien declinó hacer comentarios. Por su parte, la gente de Demi Moore no respondió a las solicitudes.

Doumas murió en 1997 y habría tenido 48 años en aquella época. La madre de Demi, falleció en 1998. Actualmente se le preguntó a la actriz si creía que su madre la había vendido, ella respondió: “En mi corazón no. No creo que haya sido una transacción sencilla, pero ella le dio el acceso y me puso en peligro”.