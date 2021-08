Lo hizo de nuevo: la estrella juvenil Demi Lovato celebró su cumpleaños número 29 plasmándose un nuevo tatuaje en la mano izquierda. La artista adornó su cuerpo con un profundo mensaje que forma parte de una de las canciones de su grupo de música favorito.

“Love will live forever in the infinite universe” (”El amor vivirá para siempre en el universo infinito”), es la frase que forma parte de la colección de tattoos de la celebrity, quien mostró el resultado a través de sus redes sociales.

“Gracias @_dr_woo por hacer exactamente todo lo que te pedí. ¡Es perfecto!”, festejó la cantante en unas de sus historias publicadas en Instagram. Cabe señalar que la frase es parte de la canción “Infinite Universe” de Beautiful Chorus.

(Foto: Instagram @ddlovato).

Demi Lovato continúa festejando su onomástico más empoderada que nunca. Recientemente se volvió tendencia por compartir una fotografía en la que luce un bikini semitransparente.

La estrella del pop se animó a realizar una espectacular sesión de fotos con el polémico bañador blanco en las playas de Maldivas. Estas imágenes han sido elogiadas incluso por personajes de Hollywood. “Wow, celestialmente hermosa”, escribió la actriz Drew Barrymore.

