En una entrevista para el programa ‘Siriux XM’ de Andy Cohen, la cantante Demi Lovato reveló cómo les explicó a sus padres sus preferencias sexuales en torno a las mujeres. “Les dije a mis padres de forma oficial que me veía saliendo con una mujer hasta finales de 2017”, señaló inicialmente.

No es la primera vez que la artista revela su bisexualidad; por ello continuó su relato al conductor del programa. En un momento, señaló que los nervios se apoderaron de ella cuando confesaba a sus padres su verdad.

“Fue algo muy emocional y hermoso. Después de decirlo estaba temblando y llorando, me sentía abrumada. Pero tengo unos padres increíbles que me apoyan un montón”, sostuvo.

¿Qué le dijeron sus padres? Según contó la estadounidense de 27 años, sus padres aceptaron su opción sexual porque para ellos su felicidad es lo más importante.

“Mi madre fue la única persona que me hizo sentir nerviosa al dar la noticia. Pero ella solo dijo: ‘Quiero que seas feliz’. Y eso es precioso y maravilloso. Estoy muy agradecida”, precisó.

(Agencias)

La actriz y compositora agregó que no sabe qué le deparará el futuro, aunque tiene claro que las mujeres no tienen la necesidad de tener un hombre a su lado para ser felices.

“No sé cómo será mi futuro. No sé si voy a tener hijos este año o dentro de diez. No sé si lo haré con un pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan parejas. ¡Amén!”, indicó finalmente.

SE CONFIESA ANTE SUS FANS

No es la primera vez que la estrella habla en torno a su vida privada. En el pasado, ella ha revelado pasajes de sus antiguas relaciones amorosas, sus problemas alimenticios y de ansiedad. También ha dado a conocer su larga lucha contra el alcohol y las drogas; la última vez ocurrió hace un año y medio aproximadamente cuando fue hallada inconsciente debido a una sobredosis que casi acaba con su vida.