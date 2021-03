Tras el estreno de “Demi Lovato: Dancing With the Devil”, el polémico documental sobre su vida, Demi Lovato ha iniciado la promoción de su álbum “Dancing With The Devil… The Art of Starting Over”, el cual se estrena oficialmente este 2 de abril.

Es así que la exchica Disney acaba de ofrecer una entrevista a la revista Entertainment Weekly en la que se ha sincerado al revelar cómo su fallido compromiso con Max Ehrich la ayudó a comprender mejor su actual identidad sexual.

Es así que entendió que era “demasiado queer (identidad sexual y de género diferente a la heterosexual y cisgénero)” para establecerse con un hombre en este momento. “Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento”, dijo.

“No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso nunca cambiará, pero me encanta aceptarme (...) “Siempre supe que era muy ‘queer’, pero lo he aceptado por completo”, agregó sobre esta situación de la que durante muchos años no pudo hablar abiertamente porque ni ella misma sabía lo que pasaba.

Demi Lovato asegura que en este momento de su vida de una seguridad y empoderamiento que jamás había logrado y admitió que la principal razón por la que se comprometió con Ehrich fue la de mostrar al mundo que, después de sus problemas con las drogas, se encontraba estable.

“La verdad es que me engañé a mí misma porque era lo que se esperaba de mí. Obviamente me importaba la persona, pero había algo dentro de mí que decía ‘tienes que demostrarle al mundo que estás bien’”, indicó.

Por otro lado, en “Dancing With The Devil… The Art of Starting Over”, Demi Lovato abordará temas como la ansiedad, la depresión, sus adicciones o el trastorno alimenticio que vivió en el pasado. “Quiero que la gente entienda que no quiero darle glamour a estos temas, es solo la triste realidad de lo sola que puedes estar cuando te encuentras en esa situación”, precisó.

