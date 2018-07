Demi Lovato se recupera de supuesta sobredosis con ayuda de su ex novio Wilmer Valderrama

Demi Lovato no está sola en su proceso de recuperación tras una supuesta sobredosis de heroína. The Grosby Group difundió imágenes de su ex pareja sentimental Wilmer Valderrama tras visitarla en el Cedars-Sinai, de Los Ángeles.

Al parecer, el actor venezolano de 38 años y la cantante sostienen una buena relación tras su romance que se prolongó durante seis años hasta junio del 2016.

"Toda su familia y Wilmer están allí para apoyarla en la recuperación" , dijo una fuente a la revista People. " Wilmer ha pasado horas en el hospital con Demi todos los días" , indicó y agregó "parece muy preocupado por ella" .

Se desconoce hasta cuando permanecerá internada la intérprete estadounidense; sin embargo su representante manifestó que tras su salida ingresará a un centro de rehabilitación para someterse a un tratamiento para superar sus adicciones.

La ex extrella de Disney admitió, hace un mes, que había vuelto a las drogas tras seis años de abstinencia.