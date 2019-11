No se calló nada y fue honesta con sus seguidores. Demi Lovato reapareció tras permanecer un año alejada de los escenarios en una entrevista en la que ofreció un poderoso mensaje sobre el autoestima y el amor propio.

La cantante, que participó como invitada en el Teen Vogue Summit, se dirigió a sus fanáticos alrededor del mundo después de haber pasado por un difícil proceso de rehabilitación por sobredosis. En su mensaje, pidió a las personas que la escuchaban que se amen tal y como son.

“La vida no vale la pena vivir a menos que la estés viviendo por ti mismo. Si está haciendo cosas por otras personas, no va a funcionar. No cambiaría la dirección de mi vida por nada. Nunca me arrepentiría de nada. Amo a la persona que soy hoy”, aseguró la cantante de 27 años.

De acuerdo con la cantante, durante esta época ha aprendido a lidiar con los ataques y comentarios agresivos de las redes sociales, así como a querer su cuerpo. “Lo que mucha gente no se da cuenta es que en realidad soy una persona extremadamente sensible... soy humana, así que sean amables conmigo. Estoy tan cansada de fingir que no soy humana. Es algo que ya no haré. Cuando dicen cosas, me afecta. Soy humano, intento no mirar, pero lo veo”, reveló.

“Escuchamos término ‘positividad corporal’ todo el tiempo, pero para ser honesto, no siempre me siento positiva respecto a mi cuerpo. A veces me miro en el espejo y digo ‘no me gusta lo que veo’. En esos momentos no me siento allí y me detengo en eso. Tampoco me siento a mí misma. Sin embargo, no tengo que mentirme a mí misma y decirme que tengo este cuerpo increíble... Solo quiero que la gente recuerde que soy cantante", pidió.