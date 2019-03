Demi Lovato obtiene un nuevo grado en Jiu Jitsu: “Esto significa el mundo para mí”

La artista de 26 años, Demi Lovato, compartió su felicidad en Instagram tras obtener un nuevo grado en Jiu Jitsu, el arte marcial brasileño que practica desde hace años.

“¡Cinturón azul de segundo grado!”, escribió Demi Lovato en Instagram Stories junto a una fotografía de su nuevo cinturón.

Asimismo, la intérprete de “Sorry not sorry”, agradeció el esfuerzo de su instructor, quien ha sido el encargado de entrenarla día a día.

“Esto significa el mundo para mí y no podría estar más feliz. El Jiu Jitsu brasilero es mi pasión y no puedo esperar a aprender más y más. Gracias Chris Light por enseñarme tanto… No puedo creer lo lejos que he llegado desde que trabajamos juntos. Eres una leyenda”, finalizó Demi Lovato a través de Instagram.

El último mensaje de cantante pop fue publicado junto a una imagen de la nota que le dio su instructor donde se lee: “Ganado. No regalado”.

El nuevo cinturón de Demi Lovato es el segundo de los siete niveles que tiene el sistema de Jiu Jitsu Brasilero, el cual sirve para honrar el progreso y las habilidades de cada estudiante.

Como se conoce, desde su rehabilitación Demi Lovato ha practicado gran parte de su tiempo a su entrenamiento en artes marciales mixtas.