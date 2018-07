Demi Lovato ha luchado para vencer sus adicciones durante años y por ello se ha sometido a diversos tratamientos para superar sus problemas con el alcohol y las drogas.

Por ello, la cantante fue una de las primeras en pronunciarse cuando Cory Monteith —quien se hizo famoso por interpretar a ‘Finn Hudson’ en la serie ‘Glee’ — murió por una sobredosis de heroína en julio de 2013.

“Tan solo un momento de vulnerabilidad puede llevarte a recaer”, dijo en aquel entonces Demi Lovato a la revista People. “(Cory) no eligió morir. Fue la enfermedad (de la adicción)”, agregó.

“Te puede sorprender en cualquier momento. Una sola recaída es todo lo que se necesita para morir. Eso da mucho miedo, pero espero que la gente se dé cuenta de que esta enfermedad es muy, muy, muy peligrosa”, agregó la artista.

Demi Lovato contó también que lo más complejo después del tratamiento de rehabilitación es intentar continuar con su vida y mantener en ella a los amigos con los que solía salir a divertirse.

“Ellos pueden cumplir 21 años y tener un gran fiesta. Yo no creo que pueda ponerme en esas situaciones. No voy a clubes nocturnos. Sé que no puedo participar sin sentir los impulsos. Y está bien que sea así”, reveló.

Demi Lovato tuvo que ser hospitalizada de emergencia el último martes por una presunta sobredosis, tras ser hallada inconsciente en su casa, ubicada en Hollywood Hills, en Los Ángeles. Se sabe que ya se encuentra estable, pero aún no se confirman las razones por las que fue atendida.