La primera mitad del 2019 no fue precisamente la mejor etapa de la cantante Demi Lovato. Como se recuerda, la actriz y cantante inició el año alejada de los reflectores y las redes sociales porque se encontraba en proceso de rehabilitación, luego de sufrir una sobredosis que la obligó a ingresar de urgencia en un hospital

Felizmente, esta cruda etapa ha terminado. Ahora, en lo laboral, la intérprete de ‘This is Me’ se encuentra rodando una película para Netflix y también ha participado como estrella invitada en la última temporada de la comedia estadounidense Will & Grace.

En el ámbito personal, la cantante y actriz ha tenido la oportunidad de reconciliarse consigo misma y a perder el miedo a las críticas. Es por eso que se animó a revelar a sus seguidores de Instagram una potente confesión.

Se trata de una instantánea en la que Lovato aparece en bikini mostrando su cuerpo tal y como es. “Este es mi mayor miedo. Una foto mía en biquini sin retocar. ¿Y adivina qué? Eso que se ve ahí es celulitis”, se lee en las primeras líneas del post que en pocas horas ha superado los ocho mil millones ‘me gusta’.

“Estoy literalmente muy cansada de que me critiquen por mi cuerpo y de tener que editarlo para que se ajuste a la idea que otros tienen de lo que es bello. Sí, otras fotos similares que he publicado antes las he retocado. Odio haberlo hecho. Pero esta sí soy yo”, agrega.

En la misma publicación, Demi precisa que desea iniciar esta nueva etapa de vida siendo auténtica y sin miedo a lo que los demás puedan decir de su cuerpo. Asimismo, deslizó la posibilidad de convertirse en madre.

“Quiero que este nuevo capítulo en mi vida hable de ser auténtica y fiel a mí misma en lugar de intentar encajar en los estándares de otras personas. Así que aquí estoy, sin sentir vergüenza, sin tener miedo y orgullosa de tener un cuerpo que ha tenido que luchar contra demasiadas cosas y que espero continúe sorprendiéndome si alguna vez, como así espero, doy a luz a un bebé”, continúa.

“Es maravilloso sentir que puedes volver a la televisión y al cine estrés y sin obligarme a cumplir horarios de trabajo de 14 horas al día. También de poder comer una tarta de cumpleaños de verdad en lugar de sandía con velas porque me sentía miserable siguiendo dietas locas. En cualquier caso, aquí estoy, real y en bruto”

Finalmente, la cantante terminó diciendo que, a raíz de esta experiencia, se encuentra grabando un ‘himno’, que podría tratarse de una nueva canción.

“Me encanto y ustedes deberían amarse a sí mismos también. Ahora mismo estoy en el estudio grabando un himno. Así que para que le quede claro a todo el mundo: no me entusiasma mi apariencia pero la aprecio. Y a veces eso es lo mejor que puedo hacer. Espero haber inspirado hoy al alguien para que aprecie el suyo también”, concluye.

SALTO A LA FAMA

Como se recuerda, Demi Lovato se catapultó a la fama en el 2008, tras protagonizar el éxito de Diseney Camp Rock, junto a los Jonas Brothers.

Ese mismo año, la empresa de entretenimiento la convirtió en la figura principal del programa ‘Sonny entre estrellas’. También participó en la película ‘Programa de protección para princesas’, junto a Selena Gómez.