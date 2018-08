Demi Lovato celebra sus 26 años luchando contra su adicción y sus fantasmas

Casi un mes después de haber sufrido una sobredosis por la que estuvo a punto de perder la vida, Demi Lovato pasará su cumpleaños internada en un centro de rehabilitación, en el que intentará superar sus adicciones.

La ex chica Disney no tendrá una ostentosa celebración, no habrá música ni alcohol, y sólo podrá recibir la vista de su mamá, Dianna De La Garza; sus hermanas, Dallas y Madison; y, si los médicos lo permiten, la de su ex novio, el actor Wilder Valderrama.

Demi Lovato estuvo batallando con la muerte en el Cerdars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, luego que el pasado 24 de julio fuera hallada inconsciente en su mansión de Hollywood Hills tras consumir 'fentanilo', un narcótico sintético opioide 50 veces más fuerte que la heroína.

“Siempre fui transparente sobre la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo con lo que tengo que luchar”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram el 5 de agosto, antes de ser internada en el centro de rehabilitación.

Demi Lovato nació un día como hoy en Nuevo México, Estados Unidos, y comenzó su carrera artística siendo apenas una niña. Su primer trabajo fue en la serie infantil Barney & Friends, que se emitió entre 2002 y 2004.

Sin embargo, como muchos otros niños prodigios, Demi Lovato debió luchar contra los problemas derivados de la fama: hace algunos años fue diagnosticada con desorden bipolar, abuso de sustancias, bulimia y ansiedad severa, que incluso la ha llevado a infligirse daño.

Y por supuesto, no consiguió librarse de 'esas' amistades que terminaron llevándola por el camino de los excesos. Pero el susto que se llevó Demi Lovato habría hecho que tome consciencia de que estuvo en peligro y de que debe rehabilitarse.

Por ello, suspendió la gira que tenía prevista para los próximos meses, decidió aferrarse a sus verdaderos afectos, y tomar un tratamiento que le permita estar limpia, en un lugar en el que deberá permanecer, por lo menos, hasta fin de año para recuperarse.