¡Se canceló! Demi Lovato no llegará a Sudamérica (por ahora). A través de un comunicado, la productora encargada de la gira de Demi Lovato, Lotus, anunció la cancelación de su tour 'Tell me you love me' por Sudamérica.

La artista tenía programado visitar Chile, Argentina y Brasil, pero esto no podrá darse por la reciente sobredosis que sufrió el pasado 24 de julio y que la mantendría alejada de los escenarios por un tiempo incierto.

El comunicado asegura que Demi Lovato dejará de lado los escenarios para “enfocarse en su pronta recuperación”. Asimismo, agradece el apoyo que ha recibido de parte de sus seguidores.

En el comunicado, la productora también manifestó su apoyo a la cantante y aseguraron que “desean a Demi Lovato lo mejor ahora y en el futuro”, todo esto sin descartar que, más adelante, cuando Demi se recupere, planee su regreso a Sudamérica.

Asimismo, la empresa comunicó a los respectivos países la forma en como reembolsará el dinero de los seguidores que hayan adquirido sus entradas para el esperado concierto de Demi Lovato.