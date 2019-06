No se dejó amenazar: Exchica Disney publicó sus fotos íntimas antes que hacker

La actriz Bella Thorne , conocida por sus papeles en varias series de televisión como 'Shake It Up' de Disney, fue víctima de un chantaje por parte de un hacker que la amenazó con publicar unas fotos comprometedoras en Internet.

Sin embargo, la actriz de 21 años, no se dejó amedrentar por las amenazas y decidió darle la vuelta al publicar ella misma las fotos en las que aparece desnuda, en su cuenta de Twitter.

Thorne no quiso sentirse humillada ni controlada, y emitió un fuerte mensaje: "Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos. "Me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial. Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás".

No se dejó amenazar: Exchica Disney publicó sus fotos íntimas antes que el hacker. (Twitter)



"Jódete y junto al poder que crees que tienes sobre mí. Voy a escribir sobre esto en mi próximo libro", sentenció la actriz, quien no dudó en contactar con el FBI para que inicie una investigación.

Hasta el momento, esta es la última celebridad que es víctima de hackers sin escrúpulos que filtran fotos íntimas en Internet o que intentan usarlas para chantaje. Una gran cantidad de mujeres famosas, como Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza y Kate Upton, también fueron hackeadas y sus fotos privadas fueron publicadas en la web.