La actriz mexicana y presentadora de televisión Yolanda Andrade es noticia en los medios internacionales luego de hacerse pública su presunta relación con la actriz Verónica Castro.

A pesar que la actriz de 'Los ricos también lloran’ ha enfatizado que no se casaron y desmintió que tuvieran una relación, la conductora deslizó que vivieron momentos juntas y que hubo cariño de por medio, incluso que tiene fotografías de la boda pero que no saldrán a la luz para no molestar a la actriz.

Verónica y Yolanda compartieron reflectores en una temporada del programa 'Gran Hermano’, desde entonces inició la cercanía entre ambas. Sin embargo, y pese a mantener la relación alejada de la farándula, el cariño entre ellas se se acabó, pues Yolanda Andrade bromeó durante semanas sobre una supuesta boda hace varios años. Verónica Castro le puso un alto, y aseguró que ya no quiere a Yolanda Andrade, pues se pasó de “graciosa y le faltó al respeto”, de acuerdo con Radiofórmula.

Volviendo atrás, antes de Verónica, Yolanda sostuvo una relación con la también conocida cantante Melissa Gallindo, quien participó del reality ‘La Voz de México’. Se rumoreaba de su noviazgo hasta que la conductora y la cantante comenzaron a compartir en sus redes sociales fotografías juntas. La pareja realizó varios viajes, uno de los más importantes fue a París.

Además, la prensa mexicana también rumoró sobre una boda secreta, pero ni Yolanda ni Melissa lo confirmaron.

Montserrat Oliver es historia aparte. Se mantuvo en reserva, como acostumbraba a manejar sus temas personales Andrade. Todo inició luego de que Yolanda Andrade confesara en su programa “Montse & Joe” que Montserrat Oliver había sido su mejor amante. Desde hace muchos años, los rumores de un romance surgieron en los pasillos de Televisa, sin embargo, las conductoras siempre fueron muy discretas al respecto.

La relación se terminó pero no el cariño. Ambas revelaron algunos amoríos que tuvieron anteriormente, y las conductoras confiesan que sí tuvieron una relación en los 90s: “Bueno, creo que ya sabían que, pues nos gustaba el mismo género, nuestra relación fue muy bonita y ahora somos hermanas”, comentó Montserrat.

Pero las confesiones en aquel programa no solo confirmaron lo que hubo entre Oliver y Andrade, sino también se mencionó la supuesta relación de la conductora con la actriz argentina Lorena Meritano.

La revelación se dio en el programa ‘Montse & Joe’, en el que ambas mujeres confirmaron que fueron novias ante el asombro de sus compañeros de la emisión.“Sí, fuimos novias. Se nos salió, el programa es pura improvisación y en ese momento fue de, ah, es que fuimos novias. Es un gran amor, una gran amiga. Los amores se transforman y eso pasó hace muchos años y lo mejor de todo es que seguimos siendo amigas. ¡La adoro!”, relató al programa INtrusos.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar los ‘coqueteos’ entre Yolanda Andrade y la rubia actriz Sherlyn, quien tuvo una particular forma de explicar por qué Yolanda Andrade no podría ser su novia, luego que protagonizaron un beso en la boca, por el ‘Día del Beso’, que fue muy comentado en redes sociales.

Por medio sus Instagram Stories, Sherlyn quiso tener más contacto con sus más de 2.2 millones de seguidores y los invitó a que le hicieran preguntas; por supuesto, sus followers no tardaron en reaccionar. Una de las preguntas fue: “¿Por qué no andas con Yolanda Andrade, harían muy bonita pareja?”.

La actriz mexicana no dudó en contestarla con una buena dosis de humor: “Porque la Joe (Yolanda) tiene muchas ‘pretendientas’; es más larga que la cola de las tortillas”.