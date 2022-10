Amaia Montero, vocalista principal, comunicó su decisión de abandonar ‘ La Oreja de Van Gogh ’ un 19 de noviembre de 2007. La cantante española aseguró que lo hizo de forma amistosa, manifestando su cariño hacia sus cuatro compañeros. Por su parte, Xabier San Martín, Pablo Benegas, Haritz Garde y Álvaro Fuentes también dijeron que sentían “mucha tristeza” por todos los años vividos junto a la cantante. Hoy, 15 años después, la artista preocupó a sus fans tras publicar una foto en Instagram y señalar que se encuentra “destruida”.

La cantante señaló que tomó la decisión más difícil de su vida, tal como ella misma lo calificó. Sin embargo, siempre desmintió los diversos rumores que circularon sobre los motivos de su separación de uno de los grupos más exitosos de España. Recalcando el verdadero motivo de su separación. “Llega un punto de infección... Quizás los años que evolucionamos en lugares distintos, quizás porque queríamos cosas distintas”, manifestó en una entrevista con Risto Mejide.

Amaia Montero nació en Irún, Guipúzcoa, España el 26 de agosto de 1976. La joven inició su carrera a los diecinueve años como vocalista y principal compositora de ‘La Oreja de Van Gogh’ en enero de 1996, hasta que, el 19 de noviembre de 2007, anunció su retirada del grupo para dedicarse a su carrera en solitario.

Montero grabó junto a La Oreja de Van Gogh discos tan importantes en su carrera como ‘Dile al Sol’, ‘El viaje de Copperpot’, ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ y ‘Guapa’.

Habían transcurrido 11 años tras su debut con la banda donostiarra y la noticia conmocionó a los fans de La Oreja. En el 2008, la artista vasca fue sustituida por Leire Martínez como vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh‘, dejando al público en shock.

Años más tarde, la cantante relataba en una entrevista con Risto Mejide que esta había sido la decisión “más dura” de su vida y que había sido motivada por un cúmulo “de circunstancias”. “Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas”, manifestó.

Amaia Montero preocupa a fans en Instagram

La cantante española se confiesa “destruida” en redes sociales tras publicar una imagen en blanco y negro que ha puesto en alerta a muchos de sus seguidores en la que aparece con aspecto cansado, expresión ausente y sin peinar ni maquillar.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

En otro mensaje, en respuesta a sus seguidores sobre cómo se encontraba, Montero se limita a señalar: “Destruida”.

Cabe mencionar que, un medio español aseguró que intentó comunicarse con la familia de la cantante, pero solo logró que su hermana Idoia Montero, quien también es su asistente, comentara que la familia no está dispuesta a hablar de la salud mental de Amaia

No es la primera vez

En el 2020 se despidió aparentemente de la actividad pública con un igualmente inquietante y escueto “hasta pronto”. Su club de fans apuntó entonces a que el detonante concreto de esa reacción fue el comentario de un supuesto seguidor al que ella no reaccionó bien, lo que a su vez suscitó el escarnio por parte de otros internautas contra la cantante.

En septiembre de 2018 se hicieron muy populares unos mensajes en Twitter en los que parecía sugerir su retirada de la música: “The game is over” (“el juego se ha acabado”, en español) y “Empezando a despedirme y empezando por el principio”.

Nuevo álbum

Amaia Montero ha anunciado que después de 4 años vuelve a la música y lo hará por todo lo alto con un nuevo álbum. Desde que abandonó La Oreja de Van Gogh en el año 2007, ha lanzado cuatro discos en solitario, el último en 2018, por lo que la expectación es enorme.

La manera de anunciar su nuevo álbum que ha escogido, la cantante, ha sido a través de un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece cantando uno de los temas de este próximo álbum.

VIDEO RECOMENDADO

Edward Malaga