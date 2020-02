La actriz puertorriqueña Dayanara Torres, exesposa del salsero Marc Anthony, emocionó a sus millones de seguidores en Instagram al anunciar que terminó su tratamiento contra el cáncer de piel que se le diagnosticó desde hace un año.

A través de sus redes sociales, la Dayanara Torrez compartió un par de videos en los que anuncia el fin de su tratamiento que empezó en febrero de 2019. Ahora, la actriz tiene la esperanza que en sus próximos análisis todo resulte a su favor.

“Debo decir que... Cáncer, lo intentaste. ¡Ahora lárgate de mi vida! Gracias a todos mis amigos y familiares que me acompañaron a mis 18 tratamientos”, escribió la actriz junto a su publicación en Instagram.

“Ps. A finales de Marzo sabré si estoy cleared cuando todos los exámenes (MRI, PET & CITI) resulten negativos”, añadió en su mensaje, en el que aparece rodeada de sus seres queridos.

Recordemos que tras su último tratamiento, la actriz compartió con sus seguidores lo difícil que fue su año y lo mucho que tuvo que trabajar para mantenerse fuerte frente a la adversidad.

“Que año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, náuseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... Que lección de experiencia tan fuerte para mí”, precisó.

“¡Gente! Más q nunca no me suelten... La oración llega no importa desde cuán lejos venga. Dios tiene el control & Dios es Bueno Siempre”, añadió en dicha publicación.