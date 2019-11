La exreina de belleza Dayanara Torres reveló cómo está enfrentando su dolorosa batalla contra el cáncer de piel, del tipo melanoma. En una entrevista con People en Español, indicó que su terapia será extensa y que no finalizará hasta marzo del próximo año.

“Los tratamientos son fuertes y me tumban tres o cuatro días. Después del tratamiento lo que quiero es dormir y me la paso acostada, pero es normal”, precisó Torres.

Pese a la difícil prueba que está experimentando en su vida, la modelo y actriz puertorriqueña aseguró que debe levantarse. “No tengo otra opción que no sea levantarme en la mañana. Aunque mi nene grande (Christian) está viviendo en Nueva York por la universidad, aún me queda mi nene chiquito (Ryan)”, indicó.

De no ser por su familia, Dayanara Torres confesó que todo resultaría más duro. “Pero los tengo a ellos que me apoyan muchísimo y también tengo amigos que me empujan”.

Dayanara Torres sumergida en su lucha contra el cáncer. (Fotos: Instagram)

El tratamiento contra el cáncer de piel, tipo melanoma que lleva la exreina de belleza se da cada tres semanas. “Y siempre hay días que son más dolorosos que otros. Me duele la espalda, pero me he acostumbrado y estoy deseosa de que termine este tratamiento para empezar de nuevo”.

Además de finalizar su tratamiento contra el cáncer para el 2020, Dayanara Torres también se alista a volver a los escenarios con el programa ‘Mira quién baila All Stars’, por Univisión.