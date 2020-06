Este martes diferentes personalidades del espectáculo mundial se han sumado al ‘Blackout Tuesday’, la iniciativa impulsada en redes sociales para protestar contra la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en manos de un agente de la Policía de Minneapolis, en Estados Unidos.

Una de las que se unió a esta campaña fue Danna Paola quien compartió en su cuenta de Instagram la imagen negra característica de este apagón en redes.

Al actriz mexicana, además, compartió en sus stories un mensaje de igualdad y apoyo en un mes que para ella es muy importante porque cumple años y porque, en medio de todos los acontecimientos que atraviesa el mundo.

La artista protagonista de ‘Élite’ pidió a las personas respetar los derechos de las personas y respaldar las iniciativas que buscan apoyar las causas justas. Agregó que se encuentra orgullosa de su generación por sumarse a las manifestaciones en contra de la discriminación de cualquier tipo.

"Me hace estar tranquila saber que nuestra generación esta siendo súper consciente y estamos tomando las riendas. Hace falta mucha gente como la que se está uniendo para ayudar a salvar al mundo, no destruirlo más y no dejar que nos opriman y nos hagan inútiles o tontos (...) Seamos conscientes, humanos y aportemos con lo que podamos. Con todo esto yo creo que los derechos de todos, de cada uno, son súper válidos e importantes”, manifestó.

