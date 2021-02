Danna Paola es una de las celebridades mexicanas con mayor aceptación internacional y ello se ve evidenciado en su cuenta de Instagram, donde suma más de 29 millones de followers. Todo lo que comparte la cantante recibe distintas reacciones y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de un video que publicó la artista en su perfil de Instagram, donde oficializó el anuncio de su esperado concierto vía live-streaming, el cual lleva por nombre ‘Welcome To My Break Up Party’.

“¿Estás lito? Bienvenido a ‘Welcome To My Break Up Party’”, expresó la intérprete de “Mala fama” como descripción de su clip.

Según se informó, el evento musical se realizará este sábado 13 de febrero para Latinoamérica y en Perú podrá ser visto desde las 9:30 p.m. Mientras que en Europa, el concierto virtual saldrá a la luz el domingo 14.

La mexicana se involucró en el mundo artístico desde muy temprana edad. A los seis años lanzó su primer álbum titulado “Mi globo azul”. Además, ella ha sido protagonista de varias telenovelas mexicanas, pero alcanzó la fama internacional con “Élite” de Netflix.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola se quiebra al contar sobre la filtración de su nuevo disco K.O

Danna Paola se quiebra al contar sobre la filtración de su nuevo disco K.O