Han pasado bastantes meses desde que nació una supuesta enemistad entre Danna Paola y Tini Stoessel, esto tras la ruptura amorosa de la argentina con el cantante Sebastián Yatra.

En una reciente entrevista a Teleshow de Infobae, Danna Paola habló de su futuro musical y dijo lo que pensaba de Tini.

Ante la posibilidad de trabajar juntas, Paola no se negó y señaló que le gustaría hacer una colaboración con la argentina, tal como lo hizo con Yatra.

“Me encantaría, ¿por qué no? Una de las cosas que más disfruto de estar dentro de la industria de la música es ver a todas estas mujeres maravillosas posicionándose en los charts, que es muy complicado”, afirmó.

“Hoy en día hay muchísimos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿por qué no hacerlo entre chicas? La música no debe tener género, no hay competencia. No debe haber rivalidad entre nadie... (Tini) se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije”, agregó la intérprete mexicana.

Cabe destacar que Stoessel fue cuestionada en las últimas semanas por supuestas indirectas que le estuvo enviando mediante Twitter. Sin embargo, la cantante negó el hecho.

ahora ya entiendo su mala fama..pero el q la hace tarde o temprano la paga #Duele — TINI (@TiniStoessel) September 23, 2020

