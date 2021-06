En una reciente entrevista que brindó al programa “Hoy”, la actriz y cantante mexicana Danna Paola reveló que se enfoca en su música para poder lidiar con su ansiedad.

“Mi mejor terapia es la música, mi familia, bailar. A partir de la cuarentena lo que más aprendí fue el balance entre el trabajo y mi vida personal, tener el tiempo de curarte a ti primero. Primero estás tú, después tú y al último tú, a veces se nos olvida eso”, aseguró la joven artista.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz y cantante habla sobre el tema, pues meses atrás, en una conversación con Yordi Rosado, reveló las causas que la han llevado a padecer de ansiedad.

“Estaba en un proceso de mi vida muy rebelde, me saltaba clases, hice que corrieran a una maestra de la escuela porque la acusé… me bullearon mucho. Después yo hice bullying y tengo que decir, luego entendí que estaba mal, pedí disculpas”, dijo Danna Paola sobre el poco tiempo que acudió a la escuela.

Asimismo, describió lo que ha sentido al tener ataques de ansiedad: “Me empieza a latir súper fuerte, me empieza a faltar el aire, pienso que no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir, entonces llega un momento en el que me pongo a llorar”.

Por otro lado, su reciente visita a México coincide con el lanzamiento de su nuevo tema: “Mía”, la cual significa mucho para ella.

“Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé “Mía””, contó.

