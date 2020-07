La cantante Danna Paola se ha convertido en una sensación en redes sociales. Y es que al no tener presentaciones ni shows durante la cuarentena, la artista se ha dedicado a generar contenido en sus redes sociales.

Una de las últimas publicaciones de la joven intérprete de “Mala Fama” mostró el nuevo look de la artista. En la imagen, Danna Paola aparece sentada junto a algunos cuadros y la fotografía está a blanco y negro.

“Ayer colgamos a estos bebes detrás de mí, y me hacen muy feliz. Y pues me saqué fotitos”, escribió la artista mexicana. Dicho post ha obtenido más de dos millones de ‘Me gusta’ desde su publicación.

Por si fuera poco, la artista mexicana también compartió un video en el que realiza un sensual baile y sus movimientos se han ganado el halago de sus millones de fanáticos en redes sociales. “Love is love”, fue el mensaje que acompañó el clip.

Como se recuerda, en una entrevista con GQ México, la cantante mexicana confesó que a los 14 años se cuestionó sobre si debía seguir en el mundo artístico porque ella sentía que estaba sacrificando muchos momentos de su vida.

“A mis 14 años, edad en la que la adolescencia también me pegó, decía: ‘Ya no quiero actuar, ya no quiero cantar, ya quiero dejar lo del mundo de caramelo’. Me resultaba difícil entender el universo donde yo estaba desarrollando mi vida, perdiéndome cosas, sacrificando el colegio, no tener una graduación, no ir a cumpleaños...”, contó Danna para GQ México.

“Ha habido cosas de las que no estaba consciente que me pasaban: machismo, misoginia y, por supuesto, violencia. Sucesos que pensamos que son normales porque, de alguna manera, así nos educaron y porque en México, especialmente, existe mucha gente muy machista”, añadió.

