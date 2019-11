Daniela Luján es una de las actrices mexicanas más recordadas por su papel en la telenovela infantil ‘Luz Clarita’. La intérprete ha dejado sorprendidos a sus fans al anunciar que ella no sueña con convertirse en madre y no sería la única que ha tomado esta decisión.

Cuando las mujeres cumplen cierta edad y tienen pareja, los familiares y amigos empiezan con las típicas preguntas impertinentes sobre un futuro embarazo y esto resulta ser muy molestoso, ya que muchas han decidido no ser mamás como es el caso de la recordada ‘Luz Clarita’.

Daniela Luján ha decidido hablar al respecto y ha explicado las razones que la han llevado a tomar esta decisión.

Daniela Luján ha dicho que no sueña con convertirse en madre (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ DANIELA LUJÁN NO QUIERE SER MAMÁ?

Daniela Luján ha confesado que no quiere ser mamá y que tener un hijo no le quita el sueño. La intérprete de 31 años se sinceró en una entrevista que dio para el programa de televisión “De primera mano” de México.

"Creo que se necesita vocación y creo que también hay un momento en que te lo tienes que cuestionar siendo mujer o siendo hombre, si quieres, si puedes, si tienes con qué y con qué emocionalmente y psicológicamente… Y pues yo me lo cuestioné y decidí que no, aunque tengo de aquí a mi menopausia para arrepentirme", reconoció la también cantante.

La recordada ‘Luz Clarita’ ha sido muy sincera al dar sus declaraciones y ha dicho que ella nunca se ha visto ‘como madre de familia’.

"Casada no tendría problema, pero nunca lo he visto… Lo que pasa es que mi mamá es una mujer muy independiente también e hizo un gran equipo con mi papá y nosotras somos tres hijas y nos educaron los dos de una manera muy independiente", aseveró.

Daniela Luján se ha sumado a la larga lista de celebridades que ha decidido no convertirse en madre y continuar con su vida como artista.

Daniela Luján confianza que está enamorada de sus sobrinos (Foto: Instagram)

¿QUÉ OTRAS ACTRICES HAN DECIDIDO NO SER MADRES?

Por suerte, cada vez más mujeres hablan abiertamente de su intención de no tener hijos. Entre ellas encontramos a muchas famosas y celebrities que, aunque en numerosas ocasiones han sido señaladas con el dedo, defienden su derecho a no tener hijos y no por ello son menos mujeres o son incompletas.

Entre la lista encontramos a: Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Oprah Winfrey, Renée Zellweger, Portia de Rossi y Ellen DeGeneres.