Daniel Radcliffe reveló el motivo por el que no va al teatro a ver la obra de “Harry Potter” | FOTOS Y VIDEO

La temporada teatral de “Harry Potter y el legado maldito” empezó hace algunas semanas y la demanda es tan alta, que para quienes quieren comprar entradas para el show en Londres o Broadway deben hacerlo con meses de anticipación.

Sin embargo, hay alguien que ha demostrado poco interés por ir a ver la obra a pesar que fue el protagonista de la saga de películas que dio vida a la obra.

El actor Daniel Radcliffe , de 29 años, aseguró que no planea, ni tiene deseos, de ir a ver la obra de “Harry Potter”. Resulta curioso sabiendo que fue él quien dio vida al personaje durante gran parte de su niñez y adolescencia.

“Me han preguntado muchas veces que cuándo voy a ir al teatro a ver esta obra y siempre tengo la sensación de que doy una respuesta muy aburrida”, refirió Daniel Radcliffe en el programa de televisión de Seth Meyer.

“Lo cierto es que es muy probable que nunca lo haga. Al menos no tengo planes de momento. Pero no porque piense que eso podría hacerme entrar en alguna clase de crisis existencial o algo parecido. Simplemente no creo que esa fuera una velada muy relajante para mí”, agregó

El actor británico aseguró que su decisión responde a que él no se sentiría muy cómodo asistiendo a ver la obra mientras todos están atentos a ver sus reacciones.

“Estoy seguro de que todo el mundo estaría pendiente de mis reacciones en el patio de butacas. Y puede que esto sea una película egocéntrica que yo mismo me he montado. Pero de verdad estoy convencido de que estar sentado en un teatro rodeado de fans de Harry Potter sería bastante extraño”, precisó Daniel Radcliffe.