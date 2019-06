El escándalo de Bisogno, conductor de Ventaneando: "Si me beso con hombres, soy gay...."

El famoso conductor de 'Ventaneando', Daniel Bisogno, rompió su silencio tras ser ampayado besando a otro hombre en un antro gay de la zona rosa, Calle Amberes, en la ciudad de México. Fue la revista TVNotas la que reveló el escandaloso videoclip.



“Si me beso con mujeres, soy mujeriego; si me beso con hombres, soy gay; si al rato acaricio a mi perro, van a decir que soy zoofílico. Me tiene sin cuidado público querido”, precisó el periodista de TV Azteca.

Agregó que no tiene por qué ofrecer explicaciones de su vida a nadie, ni siquiera a su público seguidor. "No he dicho nada porque no hay nada que decir, porque soy absolutamente libre de hacer con mi vida lo que se me plazca", expresó.

Para el también actor, lo único importante es el trabajo que ha realizado durante años en su programa de espectáculos. Así intentó poner punto final al asunto al que calificó de "estúpido".

A este imágenes, se suman una supuestas conversaciones de índole sexual que el conductor de 'Ventaneando' habría sostenido con otro joven a través de la web.

PERVERSIÓN



De la figura de TV Azteca se sabe que ha tenido varias relaciones sentimentales con mujeres; incluso es padre de una niña que tuvo con Cristina Riva Palacio, con quien se casó en 2014 y se divorció en 2016.



En medio de su rompimiento matrimonial, Riva Palacios acusó a Bisogno de ser una persona con carácter violento y agresivo. Se rumoreó además que señaló que él tenía comportamientos "pervertidos" que hacían daño a la hija de ambos.

