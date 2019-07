El ingreso de 'Los cuatro fantásticos' y de los 'X-men' a Marvel Studios encienden expectativas

Tras los grandes anuncios de Marvel Studios en la Comic Con de San Diego, como las películas “Eternals”, “Thor: Love and Thunder”, “Shang Chi” y las series “Loki” y “Falcon and the Winter Soldier”; el presidente de la compañía, Kevin Feige, confirmó que ya están trabajando en el regreso de “Los Cuatro Fantásticos”.

“Los Cuatro Fantásticos”, la denominada primera familia de Marvel, ya está en manos del estudio tras la adquisición que Disney hizo de 20th Century Fox. Por ello, la franquicia ya está siendo desarrollada como película.

La revelación fue hecha por el propio Kevin Feige al final del panel que tuvo en la Comic Con de San Diego; sin embargo, no se brindaron muchos detalles al respecto.

De esta manera, “Los Cuatro Fantásticos” sería la primera producción que estuvo en manos de Fox que sería desarrollada ahora por Disney tras la fusión. Claro, siempre y cuando no haya sorpresas con Deadpool (Ryan Reynolds).

Por si fuera poco, otra de las grandes revelaciones de la noche fue que también se está trabajando en una película de los “X-Men”.

“No nos dieron tiempo para hablar de los mutantes”, manifestó Kevin Feige antes de terminar su participación en la Comic Con de San Diego. Esto sugiere que inevitablemente los “X-Men” también son una de sus prioridades para después de los estrenos ya anunciados hasta el año 2021.

Junto a estas dos producciones también se anunció otros grandes lanzamientos como “Guardianes de la Galaxia Vol.3”, “Black Panther 2”, “Capitana Marvel 2” y algunas series que serían incluidas en la plataforma Disney +.