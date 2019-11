Gran sorpresa y tristeza al mundo del k-pop generó la noticia de la salida definitiva de Wonho de la agrupación Monsta X, luego que el líder de la boy band fuera involucrado en un caso de fraude.

Fue la propia disquera Starship Entertainment la que dio a conocer en un comunicado el alejamiento de Lee Ho Seok, verdadero nombre del cantante. El documento empieza dando las gracias a quienes siguen al grupo y posteriormente narra todo lo referente al vocalista.

“Después de una larga charla con Wonho, hemos acordado amistosamente que abandone el grupo. Respetamos su decisión para que los fans no distraigan su atención de los próximos eventos que esperan a la banda en el futuro. Lucharemos legalmente contra los rumores y comentarios maliciosos que han surgido alrededor de este asunto. A partir de ahora, Monsta X contará con seis miembros”, se lee en la carta difundida por redes sociales.

Pero ¿qué pasó exactamente con el ídolo de k-pop para que tome tal decisión? A continuación, te contamos todos los detalles de este caso que ha entristecido y preocupado a muchos fanáticos de todo el planeta.

Wonho perteneció ala banda Monsta X, que tenía 7 integrantes.(Foto: AFP)

ACUSACIÓN DE FRAUDE

Hace unos días, la modelo transgénero Jung Da Eun usó su cuenta de Instagram para acusar de fraude al artista surcoreano Wonho. “¿Cuándo me vas a devolver lo que me debes?”, escribió junto a una imagen del cantante cuando daba una entrevista.

Al parecer, el ahora exintegrante de Monsta X tendría una deuda de 24 mil dólares con la joven, con quien compartía un departamento hace unos años cuando eran conductores en el programa de variedades de Comedy TV “Ulzzang Shidae” (título literal), esto antes del debut de Wonho con la banda de k-pop.

De acuerdo con las versiones, el artista habría tomado prestado dinero de su entonces amiga, pero no se lo habría devuelto. Por tal motivo, la muchacha decidió darlo a conocer por redes sociales para presionarlo.

Aunque al principio la disquera aseguró que se trataba de un intento de difamación; debido al escándalo que se estaba armando en torno a la agrupación, el propio cantante decidió dar un paso al costado para no afectar a sus compañeros.

Los seguidores de Wonho están preocupados por la integridad del cantante. (Foto: AFP)

WONHO PIDE PERDÓN Y SE DESPIDE DE SUS FANS

Tras difundirse la noticia de su alejamiento, Wonho usó sus redes sociales para disculparse con sus seguidores y pedir que continúen apoyando al grupo porque no son responsables de sus malas decisiones. A continuación, lo que decía la conmovedora carta que escribió.

“Primero, me gustaría disculparme por no poder cumplir la promesa de que solo os daría buenos recuerdos y por causar dolor a los fans. Además, me disculpo por causar preocupación a muchas personas debido a mis problemas personales. He recibido bendiciones y amor que no merezco durante mi promoción como miembro de MONSTA X. Sinceramente, gracias por darme recuerdos preciosos. A los miembros que trabajaron duro conmigo y se quedaron conmigo, me gustaría decirles que estoy agradecido y que los amo”, se lee.

Prosigue: “Hubo un tiempo en que fui inmaduro y cometí grandes y pequeños errores, pero después de convertirme en aprendiz y hacer mi debut, me mantuve en el camino y trabajé duro para evitar avergonzarme de mí mismo. Estoy anunciando que me voy de Monsta X hoy. Pido disculpas por causar daño a los integrantes debido a los desafortunados problemas relacionados conmigo. Más que nada, lamento decepcionar a mis fans, que creyeron en mí. He tomado esta decisión después de ver que muchas personas lo están pasando mal por mi culpa”.

Al final, pidió apoyar incondicionalmente a su exbanda, a cuyos integrantes calificó de personas demasiado buenas, por lo que no merecen paralizar sus actividades por culpa de sus errores. “Estoy muy agradecido y me disculpo con el personal, los miembros y, por último, nuestros fans que me han permitido disfrutar de tanta felicidad hasta el momento”.

Wonho se alejó para no afectar la imagen de su exagrupación. (Foto: AFP)

AMENAZAN A SU DENUNCIANTE

Los fans de Monsta X no pueden creer que el líder de la bpy band ya no estará en los conciertos ni giras a los que iba, por lo que culparon de todo lo que está sucediendo a su denunciante Jung Da Eun, quien, a pesar de la denuncia realizada, aún no ha presentado pruebas.

Incluso, se conoció que esta celebridad también habría recibido amenazas de muerte por revivir una deuda con Wonho.

JUNG DA EUN SE DEFIENDE

Con una foto de Bart Simpson, Jung Da Eun salió a responder las críticas por señalar que su excompañero le debía dinero. Al pie de la foto escribió que Wonho era responsable de arruinar su propia vida y no a ella.

“Su vida [Wonho] ya fue destruida por él mismo hace mucho tiempo y por favor: cállate la boca si no vas a devolverme el dinero”, posteó.

MÁS ACUSACIONES

Otra persona que salió a hablar contra el exvocalista de Monsta X fue Han Seo Hee, quien arremetió contra el idol y lo acusó de haber conducido sin licencia.

Pero, además de la deuda que le tiene pendiente, Da Eun señaló al medio de comunicación Dispatch, el 1 de noviembre, que Wonho le ofreció la marihuana ilegal en 2013, algo que él accedió y fumaron juntos. Esto sucedió cuando vivían juntos.

PRESENTACIÓN SIN WONHO

Tras la salida de Wonho, Monsta X tenía que presentar su nuevo éxito 'Follow' en Music Bank, pero tuvieron que cancelar y no estuvieron en la transmisión en vivo del programa. Para cumplir con lo pactado se emitió una pregrabación de su performance.

Varios de los fans notaron que los rostros de los seis integrantes de la boy band estaban desencajados y algunos señalaban que tenían los ojos hinchados, algo que les hizo sospechar que habrían llorado.

Debido a la ausencia de Wonho, la parte que le correspondía cantar fue interpretada Kihyun y la coreografía fue modificada.