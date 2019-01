Critics' Choice Awards 2019: “Spider-Man: Into the Spider-Verse” gana como Mejor película animada

La victoria de “ Spider-Man: Into the Spider-Verse” se confirmó antes de que se iniciaran oficialmente los Critics’ Choice Awards 2019 a través de un tweet.

El premio de los Critics’ Choice Awards 2019 es el último galardón que ha recibido la cinta, la cual anteriormente ganó un premio similar en los Globos de Oro.

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” compitió en la premiación contra “El Grinch”, “Los Increíbles 2”, “Isle of Dogs”, “Mirai” y “WIFI Ralph”.

La Mejor película animada de los Critics’ Choice Awards, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” sigue la historia de Miles Morales, mientras va obteniendo los poderes de Spiderman para convertirse en el sucesor de Peter Parker; sin embargo, con el tiempo se da cuenta que no es el único Spiderman en el universo.

Asimismo, en la premiación, quien se hizo acreedor al galardón en la categoría Mejor serie animada fue “Bojack Horseman” de Netflix.