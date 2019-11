Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más estables del medio Europeo. El futbolista y la bailarina están juntos desde el 2016 y por estos días han vuelto hacer noticia por un artículo de la revista italiana Novella 2000 que informaron que los novios se había dado el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia en Marruecos.

Sin embargo, estos rumores han ido perdiendo fuerza, hasta ser desmentidos por el entorno más cercano del jugador del Juventus. Ellos han aseguraron que la pareja no se ha casado y que la publicación que hizo la revista es falsa.

Cristiano y Georgina han formado una hermosa familia con Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo y la pequeña Alana Martina, la hija que el futbolista y la modelo tuvieron hace dos años. “Nuestra casa es muy entretenida con nuestros chiquitines. Jugamos, pasamos todo el tiempo que podemos juntos. Es lo que más nos gusta”, reveló Georgina a la revista ¡Hola!

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formado una de las familias más unidas y hermosas del mundo (Foto: Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ?

La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez empezó en 2016. Ellos se conocieron de una forma común, ya que la bailarina y modelo era trabajadora de la marca Gucci y por cosas del destino, el futbolista siempre visitaba esa tienda.

Al inicio todo era normal, pero luego, la estrella del deporte rey visitaba con más frecuencia el local y no solo era por la ropa, sino también por la joven y fue tanto la atracción que sentía por ella que llegó hasta el punto de exigir que solo ella lo atendiera.

A pesar de eso, Cristiano no se atrevió a invitarla a salir hasta que se encontraron en el fashion show de Dolce & Gabanna. Desde este momento comenzaron a salir y pasar más tiempo juntos pero todo se manejó de manera discreta. No obstante, los camarógrafos no demoraron en descubrir que ambos mantenían un romance secreto.

Poco tiempo después se oficializó la relación, ya que en septiembre del 2016 Cristiano y Georgina fueron captados disfrutando del Disneyland francés junto a Cristiano Ronaldo Jr. Para el 9 de enero del 2017, la familia apareció en el FIFA Football Awards en Zurich donde el crack de la Juve levantó su cuarto balón de oro.

La familia siguió creciendo y meses después llegaron Mateo y Eva, los gemelos y en noviembre de 2017 nació la pequeña Alana Martina, la primera hija de Georgina y la cuarta de Ronaldo.

La familia de Cristiano Ronaldo siempre se han mostrado que son muy unidos, y Georgina Rodríguez ha confesado en más de una ocasión que ella mantiene ese cuidado maternal que siente con todos sus hijos, hayan nacido de su vientre o no.

Georgina ama ser madre de familia y le ha dado amor a todos sus hijos con Cristiano así sean de su vientre o no (Foto: Instagram)