Daniella Chávez es una modelo PlayBoy, influencer y exconductora de deportes chilena con más de 1.7 millones de seguidores en Twitter, quien afirma haber tenido relaciones sexuales con la estrella mundial Cristiano Ronaldo en 2015, año en el que ‘el bicho’ se separó de Irina Shayk y uno antes de que comenzara su relación con Georgina Rodríguez, madre de sus últimos dos hijos.

“Tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa. ¡Solo fue sexo y en el 2015! ¡No se alarmen! ¡Lo escondí todo lo que pude!”, tuiteó la modelo de Onlyfans con más de 8.1 mil ‘me gusta’ en su cuenta de contenidos pagados para adultos.





“¿Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, eso es infidelidad? ¿Entonces, con Cristiano somos infieles? Solo fue sexo y con permiso por mi lado. El sex libre también existe”, escribió Daniella en su cuenta de Twitter.

Finalmente, la conejita confesó en una entrevista para el diario inglés The Sun que “Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás solo busqué darme un gusto y tener sexo con él”.

Hasta el cierre de esta nota, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez se han pronunciado sobre las temerarias afirmaciones ni sobre el supuesto video íntimo que tendría la modelo y exconductora de Televisa Deportes Daniella Chávez en su poder.





