Una semana después de haber sido personaje principal de la confesión sexual de la modelo y presentadora chilena, Daniella Chávez, Cristiano Ronaldo volvió a sufrir una arremetida contra su relación. Esta vez, una venezolana llamada Georgilaya Rodríguez, fanática del portugués, confesó -por medio de sus redes sociales- que había tenido intimidad con ‘el comandante’ cuando este estaba esperando que su novia, Georgina Rodríguez, diera a luz a su última hija.

La joven comentó que fue a la concentración de la Selección de Portugal para el partido de repechaje contra Macedonia para tomarse fotos con los distintos jugadores de la ‘seleção’ en Vila Nova de Gaia, el 25 de marzo de 2022, cuando los lusos luchaban para acceder y jugar la Copa del Mundo en Qatar, algo que Georgilaya consiguió y, quizás, fue en ese momento en el que intercambió números con el famoso ‘CR7’.

Georgilaya Rodriguez y Cristiano Ronaldo (Foto: Instagram/ @georgilaya11).

“Cuando leí el mensaje, creí que si iba apenas íbamos a conversar, conocernos mejor y, tal vez, tomarnos algunas fotos, pero no creí que íbamos a tener sexo en ese momento. Lo real es que sucedió. Fue consentido por mi lado, pero a pesar de eso, me sentí manipulada por la fama y por el poder de Cristiano Ronaldo. Fue él quien vino a mi habitación, no al revés”, confesó la influencer casi un año después de lo sucedido.

Además, Georgilaya Rodríguez reconoció que esta infidelidad le costó muchos problemas maritales con su esposo, quien -inclusive- intentó contactarse con Cristiano Ronaldo al saber lo ocurrido. Finalmente, la venezolana con casi 200 mil seguidores en Instagram elevó una reflexión para “que otras mujeres no caigan en el mismo error, pues hay muchas personas con poder y fama que quieren utilizar a las mujeres”.

“Es completamente falso y difamatorio” fue la breve respuesta del portavoz de Cristiano Ronaldo, quien actualmente juega en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, en declaraciones vertidas por el diario portugues Correio da Manhã.

Historia de Instagram de Georgilaya Rodríguez (Captura de pantalla: IG/ @georgilaya11).





VIDEO RECOMENDADO: