Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, mejor conocido como ‘El Loco’ Valdés, murió a los 89 años en México a causa del cáncer que sufría. El popular humorista ha tenido una larga trayectoria llena de éxito, sin embargo su vida personal ha estado envuelta en varias polémicas. Una de ellas fue la mediática relación que tuvo con su hijo Cristian Castro, fruto de su relación con Verónica Castro.

Su deceso ocurrió el pasado 28 de agosto e inmediatamente se recordaron varios detalles íntimos de su vida privada. La relación entre Cristian Castro y Manuel ‘El Loco’ Valdés siempre ha estado bajo los reflectores, pues padre e hijo han mantenido una relación distante y pocas veces han compartido momentos en familia.

Cristian fue fruto de la relación entre Verónica Castro y ‘El Loco’ Valdés. La actriz y el comediante se conocieron en 1973 cuando trabajaron en la obra de teatro ‘Don Juan Tenorio’. Tuvieron un romance breve, pero ‘La Vero’ se enamoró rápidamente de él. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada, también se enteró que Valdés seguía casado.

Entonces, Verónica se sintió mal y decidió seguir su camino. Cristian nació el 8 de diciembre de 1974 y pasó su infancia distanciado de su padre, ya convertido en un adulto tuvo un acercamiento más íntimo con su progenitor que fue registrado por la prensa. Aquí te contamos cómo se conocieron.

¿POR QUÉ CRISTIAN CASTRO CONOCIÓ A SU PADRE ‘EL LOCO’ VALDÉS MUCHOS AÑOS DESPUÉS?

Verónica Castro recordó el momento en el que su hijo Cristian y ‘El Loco’ Valdés se conocieron, lo describió como “un momento divertido”. El ‘Gallito Feliz’ tenía nueve años y tuvo un primer acercamiento con su progenitor.

“Fue muy gracioso, la primera vez que lo conoció estábamos en el hotel, fuimos a Acapulco. Ese día nos fuimos solitos los dos y me dice que quería ir a la alberca, Cristian tenía 9 años; en el elevador estábamos esperando, venía un señor en el pasillo y se parecía a Manuel”, recordó Verónica Castro en el programa “Ventaneando”.

“Estábamos en el mismo piso del mismo hotel en Acapulco y entonces que llegamos al elevador, él se paró y le digo a Cristian: ‘Cristian, él es tu papá’ y le digo a Manu: ‘Manuel, él es tu hijo Cristian’”, dijo.

Verónica mencionó que el momento fue muy emotivo y que El Loco Valdés no pudo evitar llorar. “Manuel se puso a llorar, Cristian no sabía qué hacer. Se dieron un beso y un abrazo, Manuel ya no se metió al elevador y ya nos fuimos”, agregó la actriz.

Sin embargo, la relación entre Cristian Castro y Manuel ‘El Loco’ Valdés ha tenido varios momentos de distanciamiento. Durante su infancia fueron pocas las veces en que se vieron, sin embargo cuando Cristian ya estaba casado con Valeria Liberman y había nacido su primera hija, Simona Candy, decidió conseguir el teléfono de su papá y decirle que quería verlo en persona y que conociera a su familia.

En ese episodio estuvo involucrado la revista TVnotas, quien se encargó de arreglar ese encuentro a cambio de la exclusiva. Fue entonces cuando Cristian y ‘El Loco’ Valdés se volvieron a ver, estuvieron acompañados de una periodista y dos fotógrafos, quienes retrataron ese encuentro especial que fue la portada del mencionado medio.

A pesar de su ausencia, Cristian Castro no le guarda rencor a su padre y señaló que se siente orgulloso de él. A través de un video en Instgram, el cantante emitió unas emotivas palabras a su progenitor tras su muerte.

“Estoy muy orgulloso de ser su hijo y estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo y de cariño que me brindaron en el momento en el que yo quise acercarme”, comentó en la primera parte del video difundido en la cuenta de Instagram de Danna Vázquez, representante de Cristian.