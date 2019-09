Le puso un alto. El cantante Cristian Castro le puso punto final a su silencio y decidió defender públicamente a su madre, la actriz Verónica Castro, quien se encuentra en el ojo del escándalo luego que Yolanda Andrade revelara a la prensa que ambas, supuestamente, se habían casado cuando eran jóvenes.

A través de su cuenta de Instagram el mexicano hizo frente a los ataques que viene recibiendo su madre, quien hace poco emitió un comunicado anunciando que se retiraba del medio, de una manera sutil, con templanza y sin insultos.

“Te regalo esta frase. No es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni decir verdades a los sordos... Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente... Pero los hechos... esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”, se lee en una de las publicaciones.

Cristian continuó en el siguiente post: “Un sabido dijo: Da... Pero no permitas que te utilicen. Ama... pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía... Pero no seas ingenuo. Escucha... Pero no pierdas tu propia voz”.

El cantante también aprovechó en dedicarle una publicación a su madre “Tu mirada de amor descubre lo que otros no quieren ver. Tu nobleza te hace apreciar lo que los demás desprecian”, se lee en las primeras líneas.