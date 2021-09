La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” ha causado asombro y molestia en muchos de los involucrados. En la nueva entrega de la producción biográfica se mostró a Cristian Castro como un rival del ‘Sol de México’, lo cual no le ha gustado al hijo de Verónica Castro.

En una reciente entrevista con el programa de televisión mexicano “Ventaneando”, el intérprete de “Por amarte así” y “volver a amar” rompió su silencio y habló sobre su rol en dicha producción. “Esto me parece que fue desatinado”, advirtió.

“Me parece que fue desmedida la manera en que presentó las cartas en ese capítulo. Para mí fue un poco desmedido. No sé hacia donde querían apuntar, pero no creo que haya hecho falta. Le agradezco mucho todo ese pensamiento que él traía y esa preocupación porque yo salía como cantante”, explicó Cristian Castro.

“En fin, me dedicó todo un capítulo. La verdad es que me quedé muy sorprendido y también muy agradecido. La admiración es mutua”, añadió el popular ‘Gallito Feliz’.

Sin embargo, el hijo de Verónica castro saeguró que “no hay punto de comparación” porque “el gran Luis Miguel es nuestro capitán” a nivel de canto, por lo tanto le parece que no era necesario que mostraran a un artista endeble.

“De Luis Miguel ya conocemos su historia. Creo que tiene que ser mucho más sagrado el respeto a él, a su pasado. Le tengo tanto respeto que no vi esa serie porque me parecía grotesca”, precisó.





Finalmente, al ser consultado por si existe la posibilidad de realizar una colaboración con Luis Miguel, Cristian Castro dijo que no pierde la esperanza. “He estado buscando su amistad, más que el dueto. Creo que en mí puede encontrar a alguien luminoso, que lo va a mimar muchísimo y que lo va a llevar, sobre todo, a un camino bastante, bastante bueno siempre. Eso es lo que me gustaría lograr si pudiera tener contacto con él, que fuera por el mejor de los caminos, como siempre ha ido, pero siempre ha sido el mejor”, dijo.

