El cantante Cristian Castro se encuentra actualmente en Italia, donde cumplirá una serie de compromisos personales y profesionales. Según confesó, su visita al país europeo responde a un encargo que el mismísimo Papa Francisco le dio.

Según confesó el intérprete de “Por amarte así” y “Volver a amar” al programa “Ventaneando”, el pontífice lo invitó a cantar sus poemas musicalizados durante un evento privado en el Vaticano, el próximo 21 de septiembre.

“Estoy en un viaje maravilloso, me invitó el Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que este argentino es amigo cercano del Papa, entonces, el Papa le dio unos poemas que tenía por ahí y el empresario se ofreció a ponerle música a estas frases hechas por el mismo papa Francisco”, dijo Castro.

“Son dos canciones que voy a interpretar este 21 de septiembre en el Vaticano, es un evento privado... Me sorprendí muchísimo, me sentí halagadísimo, con un honor tremendo de que el gran empresario y el Papa Francisco, porque me parece que le ofrecieron varias voces y él escogió mi voz y les agradezco mucho”, añadió el cantante.

Sobre los nuevos temas que interpretará Cristian Castro, el mexicano señaló que las canciones tienen un gran sentido religioso y que, además, cuenta algunos pasajes de la niñez del papa Francisco.

“Tiene frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente y todo en relación a la Virgen, a Dios, a Jesucristo a los santos y me encanta poder cantar religioso. A mi madre le va a encantar, a mi abuela también, a mucha gente que le está gustando ese género y me gusta tener esta alabanza, porque creo que en mi trayectoria nunca he tenido una alabanza y creo que es es un buen momento para mí”, explicó.

