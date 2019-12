Han pasado algunos meses luego que Yolanda Andrade revelara que, de manera simbólica, se casó con Verónica Castro. Sin embargo, pese a todas las opiniones que se hicieron sobre esta situación, hubo alguien que se mantuvo en silencio: Cristian Castro, hijo de la actriz.

Pero ahora el cantante se pronunció en una breve entrevista y dio detalles respecto a cual fue la verdadera relación que existió entre su madre y Andrade, quien fue su exnovia.

“Es una amiga de la familia (Yolanda Andrade), se me hizo raro cómo se manejó, se me hizo extraño, no creo que sea lo real, lo real es lo que te estoy diciendo yo”, comentó el cantante a TV Notas.

Como se recuerda, en setiembre pasado, Yolanda Andrade desató una ola de críticas tras sacar a la luz un episodio que habría ocurrido años atrás con la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ lo que originó que esta última decidiera retirarse del ambiente artístico.

“Me casé con una mujer maravillosa (...) con ese amor que le da a uno, sí pasó, nos casamos en Ámsterdam. Fue simbólico, en un momento divino”, explicó Andrade, antes de dar un par de detalles más: “Fui madrastra de dos….”. “A mí me gustaría que la Vero estuviera en la línea, ¿Vero, nos escuchas? sería maravilloso, en el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta”, contó en su momento.