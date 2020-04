El actor Matthew McConaughey mostró su lado más humano hace dos días jugando bingo virtual con un grupo de ancianos de un asilo ubicado en Texas (Estados Unidos) que cumplen una estricta cuarentena para prevenir el coronavirus.

El intérprete de “Cómo perder a un hombre en 10 días” alegró a este grupo de adultos mayores de The Enclave at Round Rock Senior Living, quienes no pueden recibir visitar por la cuarentena. Es más, cada uno está en su propia habitación y no pueden disfrutar de un juego presencial o espacios compartidos.

Es así que los abuelos iniciaron una videollamada desde sus respectivas habitaciones y en un momento el actor se unió al juego para amenizar el momento.

El video fue compartido en el Facebook del centro y de inmediato se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve cómo el galardonado actor canta el número ganador, mientras el resto aplaude.

“Gracias por ser el anfitrión de nuestro bingo virtual. Nuestros residentes pasaron un grato momento jugando y conversando con Matthew McConaughey de su familia y tomando algunas bebidas”, se lee en la publicación.

