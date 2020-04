Distintos artistas vienen sumando esfuerzos para combatir contra el coronavirus (COVID-19) y la cantante Halsey no ha sido la excepción, la intérprete de “Without me” decidió donar 100 mil máscaras a profesionales médicos en medio de la pandemia.

Además, la artista de 25 años hizo una donación considerable a la organización benéfica Give Directly. La estadounidense dio a conocer su colaboración a través de una publicación de Instagram.

“Adquirí y compré 100,000 máscaras de 3 capas certificadas por la FDA (con la ayuda de Orange International Inc, que me las adquirió en una fábrica en Guangzhou, China). Estas máscaras se distribuirán al Centro Médico Cedars-Sinai, Providence Saint Joseph, LAC + USC Medical Center y Martin Luther King Jr. Community Hospital; para los profesionales médicos y el personal no médico del hospital que están trabajando para detener esta pandemia", escribió en su red social.

“Todos los días estoy asombrada de los trabajadores médicos en la primera línea. Su determinación, desinterés y empatía es el mejor ejemplo de nuestra capacidad de amar y sobrevivir como humanos. Estoy más allá del privilegio de aislarme en mi hogar, sin el miedo y la obligación del empleo laboral esencial. Sin un familiar enfermo que cuidar. Un niño que alimentar. Una crisis financiera para navegar. Así que traté de encontrar una manera de ayudar", agregó.

Halsey también expresó su entusiasmo de coloborar con Give Directly, una fundación que brinda ayuda económica a familas vulnerables ante esta pandemia.

“Estoy ansiosa por dirigirme a Give Directly, una organización sin fines de lucro que te permite dar pagos directos en efectivo a hogares vulnerables en comunidades en riesgo, la mayoría de las cuales son madres solteras. Haré una donación considerable y alentaré de cualquier manera que pueda", finalizó.

