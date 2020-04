Un espectáculo digital con decenas de estrellas entre las que se encontraban Taylor Swift, Paul McCartney, los Rolling Stones, Shawn Mendez, entre otros, se realizó este sábado a través de internet para apoyar a los trabajadores sanitarios que luchan contra la pandemia de coronavirus.

La primera parte de ese evento virtual, respaldado por la organización internacional Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), duró seis horas y tuvo entre sus estrellas a Jennifer Hudson, Matthew McConaughey y Luis Fonsi, quienes aparecieron por video en vivo y directo desde sus casas.

En su inicio, el exfutbolista inglés David Beckham estuvo en una videoconferencia con jóvenes deportistas y los animó a perfeccionar su técnica en casa, a la espera de que regresen las competiciones deportivas suspendidas por el coronavirus.

Según Global Citizen, el evento no solo busca el entretenimiento, sino también funcionar como “un grito movilizador” para colaborar con organizaciones de ayuda locales, en un momento en el que la crisis sanitaria mantiene a unos 4.500 millones de personas confinadas en casa.

También llamará a filántropos y gobierno a apoyar a la OMS en su respuesta contra el coronavirus, un propósito para el que la organización asegura haber recaudado ya 35 millones de dólares.

Hasta el momento, estas son las mejores actuaciones que deja el ‘One World, together at Home’:

The Killers cantó una versión acústica de su éxito ‘Mr. Brightside’

The Killers cantando Mr Brightside es lo que necesitaba para alegrarme el día. #TogetherAtHome pic.twitter.com/pYPp7uAizm — Ro (@Rojr_) April 18, 2020

“Recordemos aquí que en estos tiempos complicados sigue habiendo mucha bondad, esperanza y alegría en el mundo”, dijo McConaughey.

La actriz Sarah Jessica Parker se dirigió a los trabajadores sanitarios que trabajan en el hospital Elmhurst de Nueva York, el estado más afectado por la pandemia hasta el momento en Estados Unidos.

“Sois héroes”, dijo la protagonista de “Sex and the City” desde su sofá. “Siempre estaremos agradecidos por los sacrificios que hicisteis para mantener a la comunidad sana y salva”.

Además de los famosos, la retransmisión en directo muestra los esfuerzos del personal médico y de quienes distribuyen alimentos y productos sanitarios a las poblaciones desfavorecidas.

Aisha al Muntheri, trabajadora en un hospital, habló desde París, vestida con ropa quirúrgica, para decir que se sentía orgullosa de “estar en el frente” con sus colegas.

“Es parte de nuestro valor como médico el servir a la humanidad”, dijo. “La humanidad es nuestro lenguaje común”.

Shawn Méndez y Camila Cabello

Una de las actuaciones más esperadas fue la de Shawn Méndez y de su novia Camila Cabello con quien interpretó ‘What a Wonderful World’. Fue uno de los momento más emotivos de la cita.

si hablamos de talento, hablamos de shawn y camila pic.twitter.com/nFOgCwvuKQ — nicolas; (@shouldmiIa) April 19, 2020

Lady Gaga cantando ‘Smile’

#VIDEO | Actuación completa de Lady Gaga cantando "SMILE" abriendo la gala #TogetherAtHome



pic.twitter.com/T7jIOcZfDL — OHH MY GAGA! 🖤 (@OMGAGADark) April 19, 2020

The Rolling Stones

Con todos sus miembros y encabezada por el gran Mick Jagger, la banda apareció en escena para interpretar ‘You can’t always get what you want'.

#TogetherAtHome La banda más grande del planeta The Rolling Stones. Estos genios se conocen tan bien que no necesitan estar en la misma habitación. 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/2qD99mAGly — WikiLic 🌎🇲🇽 (@pcj_v) April 19, 2020

Billie Joe Amstrong

Terminé llorando con la presentación de Billie Joe cantando Wake me up when September ends #OneWorldTogetherAtHome #TogetherAtHome pic.twitter.com/nN55Wb9ZKe — paola🇨🇴 (@clairistylesm) April 19, 2020

“Carta de amor al mundo”

“La música nos da este momento para detenernos a reflexionar sobre nuestra unidad como seres humanos”, dijo a la AFP el director de Global Citizen’s, Hugh Evans, antes del espectáculo.

“Y reunirnos y decir sabes qué, realmente -no es sólo una hipérbole-, realmente estamos en esto juntos”, añadió.

