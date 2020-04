La cantante Rosalía se encuentra pasando la cuarentena en Miami Florida alejada de su familia, la cual está en España. La intérprete de “Malamente” contó con quién está y cómo pasa los días mientras espera que las autoridades controlen la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Rosalía señaló en una entrevista a Antena 3 de España que se está quedando en la casa de su manager. Esto luego que ella no quisiera pasar sola la cuarentena y su representante le ofreciera una habitación en su casa donde pueda quedarse y componer.

“Al principio me dije: ‘no voy a quedarme yo sola en la cuarentena en una casa, madre mía. Me voy con Rebeca’. Y aquí estoy. De hecho hasta hay una habitación pequeñita para hacer música e intento echarle horas para seguir haciendo canciones”, afirmó.

Aun así extraña a su familia y realiza videollamadas para mantenerse en contacto.

“Tengo a la familia lejos, en una situación que a todos nos ha cogido por sorpresa y nos ha cambiado los planes. Pero a la vez estoy en contacto con ellos: tengo suerte de que podamos llamarnos o hacernos videollamadas. Les echo mucho de menos, pero por lo menos sé que están bien”, comentó la intérprete de “Dolerme”.

Sobre el sorpresivo cerquillo que se realizó ella misma hace una semana, contó que su hermana trató de convencerla de que no lo haga. “Cuando colgué, me dije: ‘yo me lo hago’. Es lo típico, luego ella me pregunta para qué le pedía su opinión”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

‘Juro que’ la nueva canción de Rosalía, con el actor Omar Ayuso en el videoclip

'Juro que' la nueva canción de Rosalía, con el actor Omar Ayuso en el videoclip