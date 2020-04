Anahí de Cárdenas grabó un video y lo compartió en su cuenta de Instagram para enviar un reflexivo mensaje a los peruanos ante la pandemia del coronavirus (COVID-19), enfermedad que viene afectando a más de 100 países.

Según reportó la propia actriz nacional, la Municipalidad de Lima se comunicó con ella para que realice un video de concientización. “La @munlima me pidió que lo haga y con mucho gusto se los comparto. Espero de todo corazón que se estén cuidando mucho. Los quiero”, escribió la intérprete como descripción de su clip.

Asimismo, Anahí de Cárdenas hizo un llamado a la ciudadanía para que tomen las medidas de prevención ante esta pandemia y recalcó la importancia de no salir de casa.

“El mundo está pasando por un momento complicado, un momento donde se requiere mucha empatía y mucha tolerancia. Así como yo hay miles de personas en riesgo y les pido por favor que se queden en sus casas por el futuro de nuestro país. Yo me quedo en casa y en Lima nos cuidamos todos", expresó la protagonista de la película “Máncora”.

No es la primera vez que la actriz peruana se refiere al coronavirus. Recientemente, ella compartió un mensaje con algunas recomendaciones para hacer más llevadera la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19.

“Pensemos que el quedarnos en casa, no solo es para cuidarnos a nosotros, sino para evitar contagiar a los demás. Es importante tener un horario, no estar pegado de las noticias, crear una rutina. La cuarentena no es fácil, pero es posible. Somos un país, que ha vivido mucho tiempo de crisis en crisis. De esta también vamos a salir”, dijo en un post de Instagram.

