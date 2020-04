Omar Fayad es un conocido político mexicano y actualmente está casado con la actriz Victoria Ruffo. Hace unos días, el gobernador del Estado de Hidalgo dio positivo a la prueba de coronavirus (COVID-19) y distintos medios internacionales deslizaron la idea de que la reconocida actriz habría sido contagiada con esta enfermedad.

Ante estas especulaciones, el programa “De primera mano" se comunicó con el hijo de la intérprete mexicana, José Eduardo Derbez, y negó que su madre se encuentre mal de salud, pero sí recalcó que está en aislamiento social.

“Mi mamá está increíble, desde que empezó todo esto mi mamá se aisló y decidimos optar por cada quien [estar] en un lugar diferente”, explicó José Eduardo.

“Ella no convivió con él en todos estos días, él estuvo en Pachuca, en Hidalgo, todo este tiempo. Tengo entendido que mis hermanos estaban con él, ya se les hizo la prueba y salió negativo”, agregó.

Además, la estrella de YouTube señaló que el esposo de Victoria Ruffo viene recuperándose satisfactoriamente tras los padecimientos derivados del contagio.

“Omar (Fayad) está saliendo adelante, sí tuvo temperaturas de hasta 41 grados centígrados y sí la sufrió bastante. Me comentó que no fue algo nada fácil, que no está nada sencillo, está en su casa aislado”, sentenció.

