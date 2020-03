Sin perder la calma, pero extrañando a los suyos, Natalia Jiménez aguarda en México los resultados de la prueba de coronavirus que se hizo. Mientras tanto, sorprende a sus fans con una nueva canción en Instagram.

La cantante aprovechó para lanzar su nuevo tema El lado izquierdo de la cama, una balada que se iba a presentar en un programa español.

Tras permanecer unos días en su natal España, la cantante llegó a México porque no pudo conseguir un vuelo directo a Miami, Florida, lugar donde vive con su familia.

SU FAMILIA ESTÁ BIEN

En declaraciones a HOLA! USA, la cantante dijo que ha vivido una pesadilla logística.

“Dentro de todo estoy bien. Lo mío ha sido como una pesadilla logística porque he estado en España y nos avisaron que iban a cerrar vuelos a Estados Unidos, entonces me vine lo más rápido posible para México porque no pude encontrar vuelos a Miami desde España”, contó.

“Llevo aquí cuatro días y estamos aprovechando para hacer la promoción y después ya pienso regresarme a Estados Unidos si me dejan, porque no sé cómo está la cosa, si me van a dejar entrar o no... todo un lío. Mi hija está bien en Miami, tranquila con su papá. Mi familia en España también están bien”, dijo.

Sobre el tema explicó: “La canción la íbamos a estrenar en Operación Triunfo en España y al final el programa se canceló por el virus y no pudimos presentar la canción en ninguna parte. Tuvimos que hacer todo digital porque no podemos ver a nadie (risas), es la primera vez que lanzamos un disco con Coronavirus y pues; así es”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR