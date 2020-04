Eugenio Derbez se convirtió en blanco de duras críticas por un reciente post de Instagram, donde se refiere a Omar Fayad, actual esposo de Victoria Ruffo que dio positivo en prueba de coronavirus (COVID-19).

Según de pudo observar en la publicación, el actor mexicano compartió una imagen que realizó un fan, donde Derbez es representado por un diablo y el personaje tiene grabado la frase “yo abracé a Omar Fayad”.

“¿Quién es el verdadero diablito? ¿Este? ¿El fan que me lo mandó? ¿O yo que lo reposteo?”, escribió el actor mexicano como descripción de su imagen.

La mencionada imagen no fue del agrado de los cibernautas, quienes expresaron su claro desacuerdo en la sección comentarios de la red social. “Y luego pregunta por qué la señora Victoria Ruffo no lo puede ver ni en puntara”, “Te pasaste” y “Creo que la situación del señor Fayad no es motivo de burla”, fueron algunos de los mensajes.

Hace unos días, el gobernador del Estado de Hidalgo dio positivo a la prueba de coronavirus y distintos medios internacionales deslizaron la idea de que Victoria Ruffo habría sido contagiada con esta enfermedad.

Ante estos rumores, el hijo de la actriz mexicana, Eduardo Derbez, habló con el programa “De primera mano" y negó que su madre se encuentre mal de salud, pero sí recalcó que está en aislamiento social.

