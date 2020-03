Camila Sodi se unió a la larga de lista de famoso que se han contagiado de coronavirus. La reconocida actriz mexicana dio a conocer la noticia a través de sus stories de Instagram, además reveló que su hija también dio positivo en la prueba.

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva”, contó la que fuera protagonista de la nueva versión de Rubí.

Asimismo, la sobrina de Thalía reveló a sus seguidores cuáles fueron algunos de los síntomas que tuvo que soportar. “Eso mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca…”, detalló.

Sodi también brindó a sus más de dos millones de seguidores algunos tips que a ella le han funcionado para lograr sentirse mejor mientras pasa el proceso de la enfermedad. “El ejercicio a mí me ha ayudado, muy ligero, despacio pero me da ánimo”, aseguró.

Asimismo, la actriz pidió a sus seguidores quedarse en sus casas para poder frenar la pandemia. “Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua”, recomendó la estrella mexicana.

“Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”, agregó.

