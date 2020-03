Tras pedir a su hermano Noel una reunión de Oasis al finalizar pandemia por coronavirus, Liam Gallagher acaba de publicar en Facebook un video donde pide a todos sus seguidores lavarse las manos para combatir el coronavirus (COVID-19).

El exvocalista de Oasis lanzó una nueva versión del tema “Wonderwall” para invitar a sus seguidores a lavarse las manos de manera divertida, llamada “Wonderwash”.

“Nueva melodía WONDERWASH, vamos ya sabes”, indicó el polémico cantante en sus redes sociales. El clip fue compartido cientos de veces por sus fanáticos.

El cantante inglés de 47 años comienza entonando la primera estrofa de la canción, “Today is gonna be the day...”, sin embargo, da un vuelco inesperado al ritmo de “wash your hands” (lava tus manos) en la parte final del tema.

Como se recuerda, fue hace unos días que Liam Gallagher le pidió a su hermano mayor considere reunir a Oasis para un concierto benéfico al finalizar la cuarentena.

Noel Gallagher aún no se ha pronunciado sobre la nueva propuesta musical de Liam.

