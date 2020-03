Itziar Ituño, la conocida ‘Inspectora Murillo’ de “La casa de papel”, acaba de confirmar en sus redes sociales que tiene coronavirus.

La actriz española de 45 años decidió compartir la información con todos sus seguidores y les pidió que tengan cuidado.

“Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus”, señala la artista.

“Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil”, agrega.

Ituño pidió a todos sus seguidores que no tomen la enfermedad a la ligera y que sean consientes de lo que está pasando en el mundo entero.

“Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar. Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, dice.

La actriz concluye su mensaje pidiendo a todos que sean solidarios y generosos con su prójimo. “Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. ¡Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá! Cuidense mucho”, indicó.

