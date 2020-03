Bad Bunny también cumple con la cuarentena, pero mientras se conecta con sus fans en redes sociales, también reflexiona sobre lo que está ocurriendo en el mundo por el coronavirus.

“Si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Ademas no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en numeros impares”, aseguró El Conejo Malo, quien hace algunas semanas lanzó su segundo disco YHLQMDLG.

En Instagram comparte videos y se divierte.

