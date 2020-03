La actriz Clara Alvarado, conocida por su papel de Ariadna Cascales en la popular serie de Netflix, ‘La casa de papel’, decidió poner una pausa a su faceta artística y aprovechando su título de Enfermería se enlistó en el grupo de enfermeras que enfrentan el coronavirus en Madrid.

“Nunca pensé que trabajaría de esto y mira. Decidí ponerme la bata de enfermera hará hoy dos días. Básicamente estoy haciendo esto por una cuestión ética y moral, no podía quedarme en casa de brazos cruzados sabiendo que se necesitaba ayuda y que hay gente que lo está pasando realmente mal” contó a la agencia EFE.

La artista contó a Europa Press que esta experiencia pese a que fue su manera de dar un apoyo representó “un golpe de realidad”. Asimismo explicó que, debido a que no ejercía esta profesión optó por trabajar en un centro médico dedicado a la atención de personas mayores.

“Es muy diferente a cualquier cosa que haya vivido y, desde luego, no es ninguna película: no me tengo que imaginar nada(...) “Tenía claro que no se podía mirar hacia otro lado y quería ir a un lugar donde pudiera ser útil, no a una UCI o una planta ultra saturada en la que mi inexperiencia podía ser un problema. Al final, encontré un lugar en el que poder desempeñar un buen papel y ayudar con un equipo sanitario detrás que te apoye”, comentó a este medio.

España registró 838 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario en este país donde los fallecidos por la pandemia llegan ya a 6.528, según el último balance del ministerio de Sanidad difundido este domingo.

